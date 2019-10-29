Происшествия
ИзвестияТри человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве. Как сообщает 29 октября агентство городских новостей «Москва», погибшие отравились неким веществом, значительно превысив допустимую дозу.
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с чего всё началось
Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы
Сотрудники полиции нашли тела трех человек - двух мужчин и женщины. Еще одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все они употребляли опиаты и превысили дозу.Агентство Москва02:20
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Люстры качались, музыка орала: вечеринка в московской квартире закончилась тройной смертью
Московский Комсомолец06:24
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Политика
Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом
В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Известия 06:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика
В Киеве заявили, что Украина должна перестать быть страной-проблемой
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью.
RT на русском 05:41
Гаджеты
Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Профиль вчера в 13:08
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Авто
В Сети показали новый седан Kia Optima
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Политика
В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Общество
Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Политика
Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже
Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
SM News 06:05
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов
Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 04:52
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
РИА Новости 02:40
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Наука
Ученые нашли новое полезное свойство кофе
Известия 00:27
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Политика
В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit
Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
SM News 05:42
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00