Происшествия

ИзвестияИзвестияТри человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве. Как сообщает 29 октября агентство городских новостей «Москва», погибшие отравились неким веществом, значительно превысив допустимую дозу.
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с чего всё началось

Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы

Сотрудники полиции нашли тела трех человек - двух мужчин и женщины. Еще одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все они употребляли опиаты и превысили дозу.
Агентство Москва02:20

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В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

РИА Новости07:13

Люстры качались, музыка орала: вечеринка в московской квартире закончилась тройной смертью

Московский Комсомолец06:24

Три человека погибли от передозировки наркотиков в Москве

Москва 2402:39

Три человека погибли из-за передозировки наркотиками в московской квартире

Вечерняя Москва03:15

Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы

Агентство Москва02:20

В Москве на вечеринке три человека отравились насмерть

Взгляд.ру02:20

Фото из квартиры в Москве, где три человека скончались после вечеринки

РЕН ТВ03:10
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Политика

Украина и ЛНР начали отвод сил в Золотом

В населенном пункте Золотое во вторник, 29 октября, начался отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).
Известия 06:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Политика

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Отвечая на вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины готов к встрече с Путиным», украинский министр сказал утвердительно.
ФАН 06:15
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика

В Киеве заявили, что Украина должна перестать быть страной-проблемой

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью.
RT на русском 05:41
Гаджеты

Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов

Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Профиль вчера в 13:08
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Авто

В Сети показали новый седан Kia Optima

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Политика

В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.
RT на русском 06:16
Общество

Украинские политологи подрались в студии телеканала «Россия 1»

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
РИА Новости 05:00
Политика

Зеленский сравнил Украину с Apple, начинающей свой путь в гараже

Глава "незалежной" возлагает большие надежды на инвестиционный форум, стартовавший в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со всемирно известной компанией Apple.
SM News 06:05
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество

В вещании Первого канала ожидаются сбои из-за долгов

Генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин предупредил о сбоях в вещании, с которыми могут столкнуться россияне из-за долгов Первого канала и его подрядчиков, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 04:52
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова за долгое время появилась на публике

RuNews24.ru 05:43
Общество

Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 января 2020 года домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда Филиппу Дельпалю, обвиняемым в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:38
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
РИА Новости 02:40
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Discover24 05:21
Футбол

Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Наука

Ученые нашли новое полезное свойство кофе

Известия 00:27
Происшествия

Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом

Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Политика

Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Политика

В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit

Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
SM News 05:42
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
Главное