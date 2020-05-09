Коронавирус
Privet-Rostov.ruТри человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1674 человек. За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
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В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом
Правительство Ростовской области03:48
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Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
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Общество
На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню
На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.
Липецкое время 04:09
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
Политика
Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:19
Политика
В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда
Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Авто
В России в апреле снизились продажи авто
Москва, 9 мая 2020, 12:16 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 64,4% меньше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:16
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 106 человек
В Красноярском крае коронавирус за сутки официально подтвердили у 106 человек.
Городские новости. Красноярск 04:21
Футбол
Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ
Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru вчера в 11:31
Экономика
Мексиканская Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
ПРАЙМ вчера в 17:54
Транспорт
Кто летает за границу в разгар коронавируса
Подавляющее большинство джетов, следующих в Россию и за границу, концентрируется в Москве.
Фонтанка.Ру 05:27
Наука
Обнаружено древнейшее европейское пиво
Исследователи обнаружили древнейшее европейское пиво.
Evo-rus.com 04:09
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
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Общество
В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Татарстане за весь период коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 1586 человек.
Московский Комсомолец 04:22
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Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
Общество
10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
Футбол
Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом
Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии.
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Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
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Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
РИА Новости вчера в 14:07
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Наука
Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний
Naked Science вчера в 03:42