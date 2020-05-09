Коронавирус

Privet-Rostov.ruPrivet-Rostov.ruТри человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1674 человек. За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
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Еще 76 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области

Rostov gazeta04:39

Число жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 19 человек

1rnd.ru04:13

Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 19 человек

Donday.ru04:06

Еще три человека скончались от коронавируса в Ростовской области

Don2403:59

В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом

Правительство Ростовской области03:48

Еще трое жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Блокнот Ростов-на-Дону04:47

В Ростовской области от коронавируса умерли ещё три человека

Donnews.ru03:40
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Шоу-бизнес

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Пятый канал вчера в 23:58
Общество

На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню

На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.
Липецкое время 04:09
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
58
Происшествия

В польском центре ядерных исследований произошел пожар

Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
6
Политика

Помпео опроверг причастность к США к попытке вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг причастность Вашингтона к попытке вторжения в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:19
8
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

ТАСС 03:52
Политика

В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда

Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
31
Авто

В России в апреле снизились продажи авто

Москва, 9 мая 2020, 12:16 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 64,4% меньше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
REGNUM 05:16
54
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
27
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
336
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета 07 мая в 16:47
2,1K
Общество

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 106 человек

В Красноярском крае коронавирус за сутки официально подтвердили у 106 человек.
Городские новости. Красноярск 04:21
28
Футбол

Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ

Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru вчера в 11:31
Экономика

Мексиканская Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100

ПРАЙМ вчера в 17:54
2
Транспорт

Кто летает за границу в разгар коронавируса

Подавляющее большинство джетов, следующих в Россию и за границу, концентрируется в Москве.
Фонтанка.Ру 05:27
Наука

Обнаружено древнейшее европейское пиво

Исследователи обнаружили древнейшее европейское пиво.
Evo-rus.com 04:09
15
Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета 07 мая в 12:16
1,1K
Общество

В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Татарстане за весь период коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 1586 человек.
Московский Комсомолец 04:22
99
Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
3
Общество

10 817 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

В России за сутки выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах страны.
Известия 03:45
11
Футбол

Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом

Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии.
Чемпионат 05:25
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
56
Политика

Все планы по развитию армии и флота будут выполнены, заявил Путин

РИА Новости 05:13
Общество

Трансляция «Бессмертного полка онлайн» началась на медиаэкранах Москвы

Газета.Ru 04:23
1
Политика

Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

RT на русском 03:22
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Политика

Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины

Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
1
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

РИА Новости вчера в 14:07
15
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
1,5K
Наука

Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний

Naked Science вчера в 03:42
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