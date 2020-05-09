На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1674 человек. За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

Общество На площади Героев в Липецке возложили цветы к Вечному огню На площади Героев в Липецке почтили память погибших минутой молчания. после чего к Вечному огню возложили цветы и пронесли полотно Победы.

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 58

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Политика В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Политика В Москве состоялся воздушный парад Победы Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма. 31

Авто В России в апреле снизились продажи авто Москва, 9 мая 2020, 12:16 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 64,4% меньше легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 54

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 27

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Общество «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2» Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским". 1,1K

Футбол Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии.

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