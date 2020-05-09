Коронавирус
Южная служба новостейТри человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом
Правительство Ростовской области03:48
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Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
РИА Новости 05:53
Политика
В Сербии наградили российских военных, борющихся с коронавирусом
В Белграде 12 российских военных специалистов, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, наградили медалями Министерства обороны Сербии «За исключительный вклад в обороноспособность страны».
Коммерсантъ 06:19
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
В апреле был назван самый популярный смартфон в мире. Им стал iPhone7, вышедший в 2016 году.
МИР 24 вчера в 20:05
Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне
Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия вчера в 08:29
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Общество
Путин присоединился к «Бессмертному полку»
Вести.Ru 08:21
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Армия и оружие
США выведут из Саудовской Аравии часть сил, включая ЗРК Patriot
Evo-rus.com вчера в 12:30
Общество
Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха
Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
Происшествия
Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба
Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.
Интерфакс вчера в 15:38
Политика
Глава правительства Грузии прокомментировал отзыв посла с Украины
Тбилиси, 9 мая 2020, 11:48 — REGNUM Грузия отозвала посла с Украины, чтобы защитить отношения между странами от «авантюристов».
REGNUM 04:48
Общество
Эксперт назвал возможные сроки пика заболеваемости COVID в регионах РФ
Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал возможные сроки установления пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19 в российских регионах.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес
Глюкоза нежно поздравила дочь в день её 13-летия
8 мая старшей дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, исполнилось 13 лет.
OvideO.ru 03:01
Авто
Lamborghini презентовал новый Huracan EVO
В своем новом автомобиле специалисты Lamborghini сделали упор на получение максимального удовольствия от вождения.
CarsWeek.ru 07 мая в 08:37
Происшествия
Футболист признался в убийстве пятилетнего сына
Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве пятилетнего сына.
Lenta.ru 06:11
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине
Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32
Политика
У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус
Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02