Общество

РБКРБКТри четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

Всего во время периода самоизоляции на удаленку перешли 28% опрошенных. В обычном режиме тогда продолжили работать 42% респондентов, не работали 30%, следует из данных исследования. Из тех респондентов, которые переходили на удаленку, 68% уже вернулись к работе в обычном режиме.
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с чего всё началось

Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы

7% опрошенных указали, что чередуют работу из дома и офиса. Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных россиян, следует из опроса сервиса. Они отметили, что на удаленке соскучились по офисной атмосфере и живому общению с коллегами.
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