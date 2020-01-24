Почти 30 украинских городов с 1 февраля могут полностью или частично остаться без отопления, заявили в «Нафтогазе» Украины.

Три десятка городов на Украине могут остаться без тепла с 1 февраля

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