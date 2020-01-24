Общество

ФАНФАНТри десятка городов на Украине могут остаться без тепла с 1 февраля

Почти 30 украинских городов с 1 февраля могут полностью или частично остаться без отопления, заявили в «Нафтогазе» Украины.
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На Украине 30 городов могут остаться без тепла с 1 февраля

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Жители 30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

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На Украине 30 городов с 1 февраля могут лишиться отопления

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30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

Комсомольская правдавчера в 10:58

Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля

RT на русскомвчера в 06:15

«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

REGNUMвчера в 05:00
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