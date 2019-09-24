Футбол
Sport24.ruТри дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд
УЕФА принял решение расширить три высших дивизиона. С сезона-2020/21 дивизионы А и В, ранее вмещавшие 12 команд, а также дивизион C, где играли 15 сборных, будут расширены до 16 команд.
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Интернет
Экс-сотрудник Microsoft объяснил, почему в Windows 10 так много багов
Бывший сотрудник Microsoft Джерри Берг, который работал старшим разработчиком ПО, рассказал, почему в Windows 10 слишком много багов.
МедиаПоток вчера в 13:44
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Футбол
«Нижний Новгород» выбил «Краснодар» из Кубка России
«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. В матче 1/16 финала турнира команда Дмитрия Черышева обыграла «Краснодар».
Чемпионат 13:51
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Гаджеты
Xiaomi в этом году выпустит только 500 смартфонов Mi Mix Alpha
Новый смартфон, который уже признали самым необычным в 2019 году, был представлен 24 сентября. Более подробно о новинке сообщалось ранее.
Газета DAILY 14:31
Футбол
ФИФА ограничит выплаты агентам и количество арендованных игроков
Международная федерация футбола (ФИФА) введет ограничения на комиссионные агентам и на количество арендованных игроков.
Газета.Ru 12:23
Происшествия
Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии
В городе Тромсё на севере Норвегии произошел пожар на российском траулере «Бухта Наездник». Местные СМИ опубликовали видео горящего корабля.
РБК 08:16
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро
РЕН ТВ вчера в 17:36
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском 13:59
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Наука
Галки передают сородичам информацию об опасных людях
Ученые провели эксперимент: когда к птичьему гнезду приближался незнакомый пернатым человек, включалась запись предупреждающего крика галки, или «контактного крика» (без нот, сообщающих об опасности).
Инфо24 вчера в 22:35
Армия и оружие
Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом
Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Происшествия
Журналистка из Сыктывкара призналась в причинении смерти мужу
Весной 2019 года в Сыктывкаре в отношении 55-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
КомиОнлайн 10:12
Политика
Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что на Украине в настоящее время идут две войны.
RT на русском 14:40