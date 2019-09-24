Футбол
ЧемпионатТри дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд
Дивизионы А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в дивизионе D выступят семь команд. Распределение команд по лигам будет проведено согласно их положению в Лиге наций сезона-2018/19. Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:43, Вашингтон
Гаджеты
Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Директор компании Xiaomi Лей Цзюнь официально представил смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha.
ITZine.ru вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Политика
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Происшествия
В Донецке загорелся склад с боеприпасами
Крупный пожар возник на складе боеприпасов в Донецке, в районе поселков Горняк и Землекопы, сообщают Вести.ру в среду, 25 сентября.
Известия 05:27
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Общество
В ямальских школах открылись «Точки Роста»
Ямал присоединился к федеральному марафону - в 50 субъектах страны открылись более 2000 центров образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».
Муравленко 24 03:06
Политика
Путин назвал главную цель госуправления
Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни граждан.
Lenta.ru 07:57
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Авто
Daimler оштрафовали на 870 миллионов евро за неэкологичные автомобили
Прокуратура Германии признала концерн Daimler виновным в халатности и оштрафовала его на 870 миллионов евро (61,5 миллиарда рублей).
Motor 07:20
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Гаджеты
Никаких задержек. Huawei подтвердила выпуск складного смартфона Mate X в октябре
Компания Huawei не станет больше затягивать с выпуском своего первого складного смартфона Mate X. Об этом сообщил глава службы поддержки компании Гуан Вей (Guan Wei).
iXBT.com 07:57
Здоровье
Названы влияющие на продолжительность жизни продукты
Народные новости 00:47
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Здоровье
В Индии родился ребенок с тремя руками и четырьмя ногами
В одном из штатов Индии врачи сообщили о рождении девочки с 3-мя руками и 4-мя ногами.
Discover24 22 сентября в 04:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России
Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Первые симптомы рака у Заворотнюк появились еще 10 лет назад
Первые симптомы онкологии у Анастасии Заворотнюк появились еще 10 лет назад, сообщила личный гример актрисы Лариса Лосева, которая сотрудничала с ней на протяжении многих лет.
Ugpressa.ru 07:57
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13