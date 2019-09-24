Дивизионы А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в дивизионе D выступят семь команд. Распределение команд по лигам будет проведено согласно их положению в Лиге наций сезона-2018/19. Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА.

Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд

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