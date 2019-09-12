Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТри добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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На Украине разоружили три добровольческих батальона

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:39, Вашингтон
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«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
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