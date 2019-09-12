Армия и оружие
ИзвестияТри воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
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Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Армия и оружие
Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
РИА Новости 14:43
Космос
Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд
По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Авто
В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили
Деловое.ТВ 08:05
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес
Лепс снова запил спустя год трезвости
Невские Новости 13:17
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Хоккей
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 15:02
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие
В России создан 3D-радар нового типа
Военное обозрение 12:27
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Общество
Казанских гламурных близняшек затравили за видео с бомжом и роллами
Московский Комсомолец 13:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Здоровье
Онкологи назвали основные признаки рака
По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости вчера в 06:29
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12:17