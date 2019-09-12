Армия и оружие

ИзвестияИзвестияТри воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
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На Украине разоружили три добровольческих батальона

РИА Новости07:50

Объяснено разоружение добровольческих батальонов в Донбассе

Lenta.ru06:43

Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Известия05:57

На Украине три добровольческие группировки сдали полиции десять тонн оружия

REGNUM02:31

На Украине разоружили три карательных батальона

Московский Комсомолец04:11

Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса

Взгляд.ру13:00

Минус три добровольческих батальона на Украине. Зеленский выполнит Минские соглашения?

Телеканал 360°14:33
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика

В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

RT на русском 12:33
Армия и оружие

Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости 13:05
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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
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Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

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Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
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Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Авто

В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили

Деловое.ТВ 08:05
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Экономика

Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ

Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес

Лепс снова запил спустя год трезвости

Невские Новости 13:17
Финансы

В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года

Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
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Хоккей

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 15:02
Финансы

Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней

Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news 08:39
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

В России создан 3D-радар нового типа

Военное обозрение 12:27
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
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Казанских гламурных близняшек затравили за видео с бомжом и роллами

Московский Комсомолец 13:49
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество

Бэнкси прокомментировал уничтожение своего граффити о Brexit

Газета.Ru 13:44
Политика

Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Наука

Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень

Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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Здоровье

Онкологи назвали основные признаки рака

По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
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Общество

Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды

Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
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Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
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