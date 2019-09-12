Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

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