Происшествия
РИА НовостиТри экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней
Бывшие игроки "Арандины" (клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании) Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.
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Политика
Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года
Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
Общество
Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который создает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах.
Общество
Воевавшего в Донбассе сержанта обвинили в убийстве Шеремета
Сержанту украинских сил, принимавших участие в операциях в Донбассе, Андрею Антоненко предъявили обвинение в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Политика
В Великобритании проходят досрочные выборы в парламент
В Великобритании началось голосование — досрочные выборы в парламент страны.
Политика
В США одобрили билль о возможном признании России спонсором терроризма
Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Общество
«ВКонтакте» запустила «Воспоминания»
Космос
Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
В министерстве обороны США отмечают, что быстро меняющаяся стратегия Дональда Трампа на севере Сирии заставляет находящихся там американских военных предпринимать срочные меры, чтобы защититься в случае ожидаемой ими активизации военных из Турции, России или Ирана.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Политика
В ООН сообщили новые данные о жертвах конфликта в Донбассе
Численность мирных граждан, погибших за все время гражданской войны в Донбассе, озвучила руководитель миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер 12 декабря в ходе брифинга в Киеве.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Культура
«Слугу народа» сняли с эфира, не сверившись с часами Путина
Украинский сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли и шутками про Путина смело вышел в наш телеэфир и стремительно был из него убран.
Общество
ГД разрешила возврат части страховки при досрочном погашении кредита
Госдума приняла закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребкредита без страховки по увеличенной процентной ставке.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Авто
В России выпустят автомобиль с нейроинтерфейсом
Максимальную скорость инновационной машины сократят со 120 до 60 км/час, а на одной подзарядке электромобиль сможет проехать до 200 км. Выпускать нейромобиль будут, как и стандартные модели Zetta, в Тольятти.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Турция закрывает военные базы США – Вашингтон нашел альтернативу
Если турецкое правительство примет окончательное решение по устранению военных баз США из-за санкций Вашингтона, Белый дом может разместить их на территории Греции.