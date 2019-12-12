Бывшие игроки "Арандины" (клуб четвертого дивизиона чемпионата Испании) Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво были приговорены к 38 годам тюрьмы каждый за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году.

Три экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней

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Происшествия Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

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