Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".

с чего всё началось

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково»

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