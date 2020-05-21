Коронавирус

МК-СпортМК-СпортТри футболиста «Оренбурга» переболели коронавирусом

Три игрока футбольного клуба "Оренбург" переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на свои источники.
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«Чемпионат»: три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

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Три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

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Три футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом

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