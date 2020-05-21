Коронавирус
MetaratingsТри футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом
Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом. По имеющимся данным, после теста анализы показали наличие антител. Это говорит о том, что представители «Оренбурга» уже переболели коронавирусом.
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с чего всё началось
Футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов и Филип Рогич переболели коронавирусом. Об этом сообщил в телеграмм-канале журналист Сергей Егоров. Источники «Чемпионата» подтверждают информацию и добавляют, что игрок команды Жига Шкофлек тоже переболел вирусом.Чемпионат10:40
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Общество
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве
С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
Шоу-бизнес
Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода
Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
Происшествия
Дело на депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву передали в суд
Вечерняя Казань 09:13
Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone
Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Футбол
Иностранцы «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел
Bookmaker-ratings.ru 08:22
Общество
Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений в крае
В четверг днем во время заседания регионального Оперативного штаба губернатор Вениамин Кондратьев заявил о том, что на территории Кубани с 23 мая начинается второй этап снятия действующих в крае ограничений в сфере экономики и жизни людей в условиях режима карантина.
Российская газета 05:51
Политика
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, но РФ не хочет это обсуждать.
РИА Новости вчера в 07:02
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service 08:06
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
В Оренбуржье главу Светлинского района отправили под домашний арест
Виктор Тараканов отправлен под домашний арест до 19 июля 2020 года. Постановление суда не вступило в законную силу.
REGNUM 06:58
Политика
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал возможную дату проведения референдума по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 15:20
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Авто
«Черный апрель» обрушил выпуск легковых машин в РФ на 79,2%
Производство легковых автомобилей в России в апреле 2020 года на фоне ограничительных мер против коронавируса обвалилось в пять раз (на 79,2%) к тому же месяцу прошлого года, до символических 30 тысяч штук.
Интерфакс 15:21
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Здоровье
Коронавирус может проникать в щитовидку и вызывать ее воспаление
Итальянские медики сообщили о первом случае развития тиреоидита — воспаления щитовидной железы, которое было спровоцировано проникновением в нее коронавируса.
Вести.Ru 10:25
Политика
Зеленский подписал необходимый МВФ банковский закон на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Известия 12:42
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
Розыгрыш чемпионата России планируется возобновить 21 июня.
BFM.ru 13:49
Игры
Презентация Serious Sam 4 откладывается
Ранее разработчик обещал устроить презентацию в августе текущего года. Но что-то пошло не так, и дату перенесли на неопределенный срок.
Goroday.ru 13:28
Наука
Создан бионический глаз, который позволит человеку видеть в темноте
Высокая чувствительность позволяет им превосходить оптический диапазон длины волн человеческого глаза.
Rusargument 04:20
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
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Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38