РПЛ

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руТри футболиста «Тамбова» попали в число лучших игроков тура

Сразу три игрока футбольного клуба "Тамбов" вошли в число лучших в 19-м туре РПЛ. В числе лучших по версии #OptaSports оказались: вратарь Гиорги Шелия, полузащитник Павел Карасёв и нападающий Георгий Мелкадзе. Это рекордное число тамбовчан в сборной тура.
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Кто был лучшим игроком 19-го тура РПЛ?

Чемпионат03:56

3 игрока «Тамбова» вошли в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta

Sport24.ru04:53

Погребняк, Байрамян, Шатов – в сборной 19-го тура РПЛ

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Мелкадзе лучший в 19 туре, согласно данным WhoScored

Bobsoccer05:18

Два игрока «Ростова» включены в символическую сборную 19 тура РПЛ

Чемпионат-Ростов06:18

Три футболиста «Тамбова» попали в число лучших игроков тура

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