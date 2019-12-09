Сразу три игрока футбольного клуба "Тамбов" вошли в число лучших в 19-м туре РПЛ. В числе лучших по версии #OptaSports оказались: вратарь Гиорги Шелия, полузащитник Павел Карасёв и нападающий Георгий Мелкадзе. Это рекордное число тамбовчан в сборной тура.

Три футболиста «Тамбова» попали в число лучших игроков тура

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