РПЛ
Онлайн Тамбов.руТри футболиста «Тамбова» попали в число лучших игроков тура
Сразу три игрока футбольного клуба "Тамбов" вошли в число лучших в 19-м туре РПЛ. В числе лучших по версии #OptaSports оказались: вратарь Гиорги Шелия, полузащитник Павел Карасёв и нападающий Георгий Мелкадзе. Это рекордное число тамбовчан в сборной тура.
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Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
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Общество
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В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Авто
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Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Политика
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Общество
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
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Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Происшествия
Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»
По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Политика
Зеленский не ответил на вопрос журналистов о визите в Москву 9 мая
Украинский лидер Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов об участии в праздновании Великой Победы 9 мая 2020 года в Москве.
Авто
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Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале WBRussia.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Политика
Украинские радикалы разорвали российский флаг в Париже
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Здоровье
Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом
Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
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Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).