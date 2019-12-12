Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВТри футболиста получили по 38 лет тюрьмы за изнасилование девочки

Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на AP, бывшие игроки клуба "Андрадина", выступающего в четвертом футбольном дивизионе Испании, были признаны судом виновными. Каждому из них назначено наказание в виде 38 лет тюрьмы. В настоящее время неизвестно, будут ли спортсмены оспаривать решение суда.
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Три испанских футболиста получили по 38 лет за изнасилование несовершеннолетней

Спорт-Экспресс09:10

Три испанских футболиста изнасиловали несовершеннолетнюю и получили в совокупности больше 100 лет тюремного заключения

Матч ТВ09:41

Три экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней

РИА Новости08:51

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Lenta.ru07:59

Три испанских футболиста изнасиловали несовершеннолетнюю и получили в совокупности больше 100 лет тюремного заключения

Sportbox.RU09:41

Трое футболистов в Испании получили 38 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней

Sport24.ru10:34

Экс-футболисты получили 38 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней

Газета.Ru09:19
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Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
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Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии

Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.
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На чемпионате мира по гандболу женская сборная России обыграла Черногорию, и обеспечила себе выход в полуфинал турнира.
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«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
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