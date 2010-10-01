Футбол
Спорт-ЭкспрессТри гола «Зенита» отменены из-за офсайдов. Как судила бригада Карасева
Чемпионат России, 21 сентября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|46′
|56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
|58′
Алексей Сутормин
|65′
|71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
|75′
|76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
|76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
|78′
Роберт Мак
|82′
Олег Шатов
|87′
|90′
Павел Могилевец
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
20
Мак
32
Краневиттер
91
Сутормин
2 ×
22
Дзюба
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
7
Подберезкин
18
Могилевец
10
Коновалов
21
Кварацхелия
12
Зуев
26
Микелтадзе
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
10-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 «Зенит» — «Рубин»: все голы матча Первый гол Дзюбы На 23-й минуте бригада Сергея Карасева приняла верное решение, в первый раз в матче не засчитав взятие ворот гостей.
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