Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТри гола «Зенита» отменены из-за офсайдов. Как судила бригада Карасева

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 21 сентября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
10-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 «Зенит» — «Рубин»: все голы матча Первый гол Дзюбы На 23-й минуте бригада Сергея Карасева приняла верное решение, в первый раз в матче не засчитав взятие ворот гостей.
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