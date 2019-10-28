Футбол
Матч ТВТри игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками
По информации английских медиа, три игрока основного состава «Арсенала» посетили дом полузащитника Гранита Джаки после матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Напомним, по ходу встречи, которая завершилась вничью (2:2), Джака вступил в конфликт с болельщиками «Арсенала».
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Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
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Армия и оружие
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