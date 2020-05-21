Коронавирус
MetaratingsТри футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом
Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом. По имеющимся данным, после теста анализы показали наличие антител. Это говорит о том, что представители «Оренбурга» уже переболели коронавирусом.
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с чего всё началось
Футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов и Филип Рогич переболели коронавирусом. Об этом сообщил в телеграмм-канале журналист Сергей Егоров. Источники «Чемпионата» подтверждают информацию и добавляют, что игрок команды Жига Шкофлек тоже переболел вирусом.Чемпионат10:40
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Общество
В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении до 6 июня карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:35
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Энергетика
Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились
В апреле железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились.
Центр энергетической экспертизы 18 мая в 13:44
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:11
Общество
Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 03:24
Авто
Renault рассекретил обновленный Kaptur для России
Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Путешествия
Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
Кино
Михаил Боярский рассказал о романтизации эпохи 1950-х
Актер Михаил Боярский заявил, что в сериале «Черная кошка», который выйдет на экраны 25 мая, нашла отображение романтизация эпохи 1950-х годов.
Петербургский дневник 13:34
Авто
В России продается очень редкий Lamborghini за 99 млн рублей
За редкий суперкар 2010 года, который располагается в Санкт-Петербурге, продавец просит 99 000 000 руб.
CarsWeek.ru 07:13
Происшествия
Стихийный митинг недовольных выплатами медиков проверяет прокуратура в Воронеже
Известно, что медики были недовольны доплатами, положенными за работу с коронавирусными больными.
Блокнот Воронеж 13:08
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник 09:19
Здоровье
Секрет похудения Петра Порошенко раскрыт
Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет экс-президента Украины Петра Порошенко, информация размещена на сайте издания.
Live24 12:29
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Футбол
РФС: у семи клубов РПЛ есть разрешение на возобновление тренировок
Семь клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют разрешение региональных властей на возобновление тренировок, заявил журналистам заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов.
РИА Новости 12:14
Политика
Трамп рассказал о планах проведения саммита G7 в очном формате
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность проведения саммита G7 в очном формате в Белом доме.
RT на русском 13:25
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом в Самарской области не снижается
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Армия и оружие
Мисмари показал видео, подтверждающее турецкое вмешательство в Ливию
Ливийская национальная армия обнародовала факты военного вмешательства Турции во внутренние дела страны.
NewInform 11:10