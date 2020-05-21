Коронавирус

MetaratingsMetaratingsТри футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом

Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом. По имеющимся данным, после теста анализы показали наличие антител. Это говорит о том, что представители «Оренбурга» уже переболели коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Трое футболистов «Оренбурга» переболели коронавирусом

Футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов и Филип Рогич переболели коронавирусом. Об этом сообщил в телеграмм-канале журналист Сергей Егоров. Источники «Чемпионата» подтверждают информацию и добавляют, что игрок команды Жига Шкофлек тоже переболел вирусом.
Чемпионат10:40

Подробнее о событии

«Чемпионат»: три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

Бомбардир.ру11:20

Трое футболистов «Оренбурга» переболели коронавирусом

Чемпионат10:40

Три игрока «Оренбурга» переболели коронавирусом

Soccer.ru10:58

У трех игроков «Оренбурга» выявлены антитела к коронавирусу

Sports.ru10:52

Трое футболистов «Оренбурга» переболели коронавирусом

Sport24.ru11:11

Известны имена игроков «Оренбурга», переболевших коронавирусом

Евро-футбол.ру11:28

Три футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом

Metaratings10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество

В Краснодарском крае продлят карантинные ограничения до 6 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении до 6 июня карантинных ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:35
850
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
5,9K
Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
510
Энергетика

Поставки бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились

В апреле железнодорожные отгрузки автомобильного бензина из Белоруссии в Россию резко увеличились.
Центр энергетической экспертизы 18 мая в 13:44
99
Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM 13:11
471
Общество

Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 03:24
5,1K
Авто

Renault рассекретил обновленный Kaptur для России

Компания Renault официально представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка.
Коммерсантъ 12:50
60
Гаджеты

Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X

Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
2
Общество

Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин

Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
1,1K
Путешествия

Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран

Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
News.ru вчера в 14:54
31
Кино

Михаил Боярский рассказал о романтизации эпохи 1950-х

Актер Михаил Боярский заявил, что в сериале «Черная кошка», который выйдет на экраны 25 мая, нашла отображение романтизация эпохи 1950-х годов.
Петербургский дневник 13:34
1
Авто

В России продается очень редкий Lamborghini за 99 млн рублей

За редкий суперкар 2010 года, который располагается в Санкт-Петербурге, продавец просит 99 000 000 руб.
CarsWeek.ru 07:13
Происшествия

Стихийный митинг недовольных выплатами медиков проверяет прокуратура в Воронеже

Известно, что медики были недовольны доплатами, положенными за работу с коронавирусными больными.
Блокнот Воронеж 13:08
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
77
Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
61
Кино

Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли

Петербургский дневник 09:19
Здоровье

Секрет похудения Петра Порошенко раскрыт

Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет экс-президента Украины Петра Порошенко, информация размещена на сайте издания.
Live24 12:29
1
Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
1,4K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
2,6K
Происшествия

В Миассе сотрудник полиции получил условный срок за пытки задержанных

Znak.com 06:23
Игры

Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда

В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
1
Футбол

РФС: у семи клубов РПЛ есть разрешение на возобновление тренировок

Семь клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют разрешение региональных властей на возобновление тренировок, заявил журналистам заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов.
РИА Новости 12:14
Политика

Трамп рассказал о планах проведения саммита G7 в очном формате

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассматривают возможность проведения саммита G7 в очном формате в Белом доме.
RT на русском 13:25
Политика

В Москву доставили американские аппараты ИВЛ

BFM.ru 10:21
190
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
918
Армия и оружие

Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных

В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
4
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
71
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области не снижается

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
17
Общество

Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
19
Армия и оружие

Мисмари показал видео, подтверждающее турецкое вмешательство в Ливию

Ливийская национальная армия обнародовала факты военного вмешательства Турции во внутренние дела страны.
NewInform 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филип Рогич
Шведский футболист
Шведский футболист хорватского происхождения, полузащитник российского клуба «Оренбург». Его родители родом из Хорватии, но из-за войны за независимость Хорватии бежали в Швецию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное