Футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов и Филип Рогич переболели коронавирусом. Об этом сообщил в телеграмм-канале журналист Сергей Егоров. Источники «Чемпионата» подтверждают информацию и добавляют, что игрок команды Жига Шкофлек тоже переболел вирусом.

с чего всё началось

Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом. По имеющимся данным, после теста анализы показали наличие антител. Это говорит о том, что представители «Оренбурга» уже переболели коронавирусом.

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