РПЛ
Газета.RuТри клуба АПЛ заинтересовались хавбеком «Спартака»
По информации издания, скауты клуба присутствовали в Москве на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Спартак", где победу одержали красно-белые со счетом 3:0. Названия еще двух команд остаются неизвестными. Крал перешел в российский клуб в сентябре 2019 года за €12 млн.
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Скауты английских клубов просматривали полузащитника «Спартака» в матче с «Локомотивом»
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