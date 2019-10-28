РПЛ

Газета.RuГазета.RuТри клуба АПЛ заинтересовались хавбеком «Спартака»

По информации издания, скауты клуба присутствовали в Москве на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Спартак", где победу одержали красно-белые со счетом 3:0. Названия еще двух команд остаются неизвестными. Крал перешел в российский клуб в сентябре 2019 года за €12 млн.
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Источник: скауты трех английских клубов просматривали Крала

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