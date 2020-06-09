Экономика

РБКРБКТри крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Коммерсантъ12:17

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

РБК11:05

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Forbes назвал 15 лучших российских банков по версии клиентов

БИЗНЕС Online07:43

15 российских банков попали в рейтинг самых удобных по версии американского Forbes

Forbes06:15
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Армия и оружие

Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
РИА Новости 15:04
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Общество

Каршеринг обвинил Роспотребнадзор в блокировании указа Собянина

Операторы каршеринга выступили с общим заявлением, в котором отметили, что Роспотребнадзор до сих пор не выпустил новые предписания по работе сервиса, что фактически блокирует исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина о его возобновлении.
РБК 12:59
Происшествия

Михаила Ефремова увезли на допрос

Говорит Москва 09:25
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Газета.Ru 16:25
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Происшествия

В Дагестане из-за полицейского произвола начался стихийный митинг

Readovka.ru 11:31
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Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
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Теннис

Пауло Дибала: «Не только цветные, а весь мир должен бороться с расизмом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.
Sports.ru 16:45
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
22
Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отказалась идти на мировую с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 14:40
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
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Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.
News.ru 09:43
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Общество

Власти Москвы рассказали, как принималось решение о снятии ограничений

Ограничения по самоизоляции в Москве сняли "не под какие-то мероприятия", а исходя из хорошей динамики и цифр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 14:32
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Армия и оружие

Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил за прошедшую неделю четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами.
ТАСС 17:03
Футбол

Дзагоев на месяц выбыл из-за повреждения

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и выбыл по меньшей мере на месяц. Об этом информирует Telegram-канал ЦВБП-медиа.
Газета.Ru 16:35
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
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Гаджеты

Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen

В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
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Происшествия

В Ленобласти задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»

Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:27
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Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Российская газета 10:38
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Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Газета.Ru 09:20
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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Политика

В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 09:23
Армия и оружие

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
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Футбол

Игрок «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Игрок амстердамского "Аякса" Донни ван де Бек может перейти в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 01:31
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