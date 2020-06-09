Экономика
РБКТри крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com 13:26
Авто
Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто
Эксперты решили рассказать о четырёх основных ошибках, которые могут стать причиной приобретения проблемного транспортного средства в рамках вторичного авторынка.
Car.ru 09:10
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Здоровье
Гастроэнтеролог назвал первый признак рака кишечника
Врачи из клиники Майо обнаружили, что в последнее время колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника – стал второй по частоте причиной смерти от онкологических заболеваний в США.
UfaTime.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Актер Михаил Ефремов должен понести наказание после смертельной аварии, считает старший брат погибшего Валерий Захаров.
РИА Новости 15:11
Общество
На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо
После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости 13:09
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия
В Ленобласти задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»
Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:27
Общество
У ветерана, которого оскорбил Навальный, стало плохо с сердцем
Ветерану Великой Отечественной войны, которого Алексей Навальный назвал «продажным холуем» стало плохо с сердцем, когда он узнал о словах блогера.
Пятый канал 14:12
Политика
Румыния хочет признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы.
РИА Новости 12:00
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Экономика
«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске
«Норникель» получит страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
Ведомости 13:36
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Общество
Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели
Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 15:35
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
Политика
Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России
Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
RT на русском 15:35
Футбол
«Тулуза» и «Амьен» могут остаться в Лиге 1
30 апреля было объявлено окончательное распределение мест в лиге 1 и лиге 2. Места команд были определены в соответствии с индексом эффективности, рассчитанном с учетом количества набранных очков во всех сыгранных матчах.
Спорт-Экспресс 10:52
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Evo-rus.com 11:15
Армия и оружие
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Версии со взрывом на борту или атакой военного самолета в Гааге назвали неубедительными.
Коммерсантъ 14:30
Общество
«Социальный мониторинг» продолжит работать после отмены пропусков в Москве
Приложение «Социальный мониторинг» для контроля заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжит работать и после отмены цифровых пропусков в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 15:03
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25