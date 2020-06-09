Экономика

РБКРБКТри крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Коммерсантъ12:17

Forbes назвал 15 лучших российских банков по версии клиентов

БИЗНЕС Online07:43

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Четыре крупнейших российских госбанка выбыли из рейтинга Forbes по удобству

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ТАСС10:01

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

РБК11:05

15 российских банков попали в рейтинг самых удобных по версии американского Forbes

Forbes06:15
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Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Происшествия

В крови Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

Snob.ru 10:51
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Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
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Кавказский узел 11:12
Экономика

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Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

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Газета.Ru вчера в 11:55
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

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Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости 09:12
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Экономика

Платежи по картам резко выросли

Платежи по картам резко выросли В первую неделю июня после открытия торговых центров в Москве банки зафиксировали серьезный всплеск трансакций по картам.
Коммерсантъ 07 июня в 17:55
Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Происшествия

Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru 21:06
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Общество

Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию

Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан 16:57
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Общество

Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
РБК 17:20
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Культура

Нет больше актёра — есть преступник. Как известные люди отреагировали на пьяную аварию Ефремова

Life.ru 07:00
Общество

Волгоградцы, опекающие детей и пожилых людей, получили выплаты

42 человека, которые в разгар пандемии коронавируса взяли под временную опеку инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей без попечения родителей, получили положенные им выплаты.
Волгоградская правда 13:38
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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
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Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
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Гаджеты

Бюджетный смартфон Oppo A52 вышел в России

Компания Oppo анонсировала в России самый доступный смартфон из A-серии – Oppo A52.
Piter.tv 06:47
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Происшествия

Депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить уголовные дела против адвокатов в Кабардино-Балкарии

Дело было заведено еще в конце мая. Адвокатов обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам полиции.
Эхо Москвы 22:05
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Кино

В новых сериях Looney Tunes не будет огнестрельного оружия

Компания Warner Bros. решила убрать из новых эпизодов мультсериала Looney Tunes Cartoons охотничьи ружья и пистолеты.
News.ru вчера в 10:19
Общество

График выплаты пенсий в июне изменится из-за праздника

В июне пенсии, получаемые через банки, будут переведены 10, 11 (за 12 число), а также 15 и 19 июня (за 21 число).
Медиа-Центр 35media.ru 01:54
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Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
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Общество

Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей

Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
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Здоровье

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК 20:00
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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