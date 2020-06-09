Экономика

РБКРБКТри крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

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Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

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До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Astera 07:02
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Гаджеты

Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

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Происшествия

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Происшествия

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Политика

«Единая Россия» выдвинула Богомаза кандидатом в брянские губернаторы

Сегодня, 9 июня, состоялось заседание Президиума Генсовета партии «Единая Россия», на котором принято решение о выдвижении нескольких действующих губернаторов на сентябрьские выборы на от партии.
Новая жизнь (Клетнянский район) 11:29
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

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Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
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Наука

Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
NewInform 07 июня в 05:07
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Общество

Анонс игры Far Cry 6 может состояться в июле

Официальный анонс новой игры Far Cry 6 может состояться уже в июле нынешнего года.
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Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
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Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

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Политика

В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
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КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
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Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

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В Китае решили главную проблему Tesla

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«Норникель» отрицает попадание разлившегося топлива в озеро Пясино

«Норникель» отрицает информацию о попадании дизельного топлива в озеро Пясино, сообщило агентство RNS со ссылкой на презентацию компании для инвесторов.
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Роспотребнадзор о снятии режима ограничений: «Вопрос прорабатывается»

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Четвертая Власть вчера в 05:27
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