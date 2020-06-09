Экономика
РБКТри крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Общество
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ
Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Гаджеты
Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020
Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
Общество
Американская экономика вошла в рецессию
В феврале текущего года экономика Соединенных Штатов погрузилась в рецессию, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:43
Общество
В Госдуме прокомментировали проект о почасовой оплате труда
Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, почему появилась идея законопроекта о введении в России минимального почасового размера оплаты труда.
Газета.Ru вчера в 04:44
Общество
Департамент экономического развития Южно-Сахалинска переехал
Департамент экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении местонахождения.
Сахалин.Инфо 19:12
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Футбол
Главный тренер «Сток Сити» О’Нил заразился коронавирусом
Положительный тест на коронавирусную инфекцию сдал главный тренер «Сток Сити» Майкл О’Нил, 10 июня сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.
ИА Красная Весна 19:01
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Гаджеты
Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Ранее Xiaomi говорил о функциях прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com 13:14
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог 07 июня в 14:17
Культура
Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета 07:04
Энергетика
Американская Chesapeake Energy готовится к банкротству
Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.
Вести.Ru 09:37
Транспорт
ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 17:52
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 14:17
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
Единоборства
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александр Гвоздик объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Ua.Tribuna.
Чемпионат 17:03
Общество
Холмчане покричали про некачественный ремонт домов
В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Происшествия
Депутаты выступили за конфискацию автомобилей у пьяных водителей
Российская газета 06:14
Происшествия
Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую
Национальная служба новостей 17:40
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже
По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Политика
Сенат США впервые выбрал начальником штаба ВВС афроамериканца
Впервые начальником штаба военно-воздушных сил США стал афроамериканец - Чарльз Браун, сообщает издание The Hill во вторник, 9 июня.
Известия 16:37
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40