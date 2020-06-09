По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

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