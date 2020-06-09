Экономика

РБКРБКТри крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
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Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков по версии Forbes

Коммерсантъ12:17

Forbes назвал 15 лучших российских банков по версии клиентов

БИЗНЕС Online07:43

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15 российских банков попали в рейтинг самых удобных по версии американского Forbes

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Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
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Происшествия

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RT на русском 11:49
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Газета.Ru 09:32
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Происшествия

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ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Политика

Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
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Игры

В Cyberpunk 2077 будет особая зона, выполненная в стиле фэнтези-RPG

Пользователи сравнили Cyberpunk 2077 со Skyrim и фильмом «Трон» — в игровом режиме «Киберпространство» геймеры смогут почувствовать себя персонажем классической фэнтези-RPG.
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Археологи смогли полностью изучить древний римский город без раскопок

Для нового исследования археологи обследовали 30,5 гектаров римского города, проехав по его останкам на квадроцикле с георадаром.
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Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
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Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

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Российская газета вчера в 09:04
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Армия и оружие

Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией

О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
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Шоу-бизнес

Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной

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Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

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Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

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Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
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Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России

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До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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