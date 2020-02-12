Аналогичная мера была успешно реализована в других сегментах по борьбе с серым рынком. Однако представители транснациональных компаний заявили, что уровень нелегального пива гораздо ниже, чем водки. При этом у крупных производителей пива есть ряд брендов, которые реализуются по цене ниже 75 рублей.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Политика В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.

Космос Звуки жизни на Марсе: NASA предпримет третью попытку записи Усовершенствованный набор приборов, который включает в себя камеру, лазер и спектрометры займется изучением химии и минералогии марсианских пород и поиском свидетельств окаменелой микробной жизни на Марсе.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Гаджеты Samsung представил новую «раскладушку» Galaxy Z Flip Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско новые смартфоны – «раскладушку» Galaxy Z Flip и флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Гаджеты Опубликованы новые рендеры Huawei P40 Pro В Сети появились новые рендеры смартфона Huawei P40 Pro, пишет iXBT.Судя по опубликованным снимкам, аппарат получит сдвоенную фронтальную камеру, а также основную камеру с пятью датчиками изображения.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Ермак раскрыл детали плана проведения местных выборов в Донбассе Руководитель администрации президента Зеленского Ермак сообщил, что Украина имеет четкий план проведения местных выборов на Донбассе в конце октября текущего года.