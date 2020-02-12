Общество

КомпанияКомпанияКрупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров России

Аналогичная мера была успешно реализована в других сегментах по борьбе с серым рынком. Однако представители транснациональных компаний заявили, что уровень нелегального пива гораздо ниже, чем водки. При этом у крупных производителей пива есть ряд брендов, которые реализуются по цене ниже 75 рублей.
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Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

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