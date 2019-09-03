Футбол
Bookmaker-ratings.ruТри лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна
В Европе закрылось трансферное окно. Этим летом кампания была довольно активной. Так, сразу в трех лигах клубы потратили более миллиарда евро на приобретения.
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Музыка
Шуфутинский раскрыл тайну появления песни «3 сентября»
Экономика сегодня 05:35
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что «давно замужем»
Актриса Мария Миронова, недавно поразившая поклонников новостью о своей беременности, сообщила некоторые детали о личной жизни.
Московский Комсомолец 09:33
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Здоровье
Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа
Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
Москва 24 10:55
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета 15:47
Экономика
Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии
Пенсионный фонд Дании MP Pension хочет продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату.
РБК 13:47
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru 10:48
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Музыка
Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»
Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Футбол
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Политика
Небензя прокомментировал ход переговоров США по Афганистану
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США в Катаре ведут переговоры с членами террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 19:55
Технологии
В «Сколково» предложили использовать big data для написания законов
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
Век 11:14
Происшествия
Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве
Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Футбол
Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Евро-футбол.ру 14:37
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
Lenta.ru 07:56
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35