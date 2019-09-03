В Европе закрылось трансферное окно. Этим летом кампания была довольно активной. Так, сразу в трех лигах клубы потратили более миллиарда евро на приобретения.

Три лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна

Спорт день за днем

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