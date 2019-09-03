Футбол
Bookmaker-ratings.ruТри лиги потратили более миллиарда евро во время трансферного окна
В Европе закрылось трансферное окно. Этим летом кампания была довольно активной. Так, сразу в трех лигах клубы потратили более миллиарда евро на приобретения.
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Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Paparazzi.ru 03:05
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Футбол
«Енисей» выбил «Тюмень» из Кубка России
Единственный мяч на 82-й минуте забил арендованный из «Урала» 24-летний российский полузащитник Александр Ломакин — 0:1. Этот мяч стал для футболиста 12-м в составе «Енисея».
REGNUM 12:15
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Американский актер Микки Рурк предстал перед публикой после новой пластической операции.
Культуромания 10:56
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Футбол
Гендиректор «Локомотива» оценил трансферную политику клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о заседании клубов РПЛ по вопросам судейства, а также оценил трансферную политику московской команды.
Матч ТВ 09:52
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие
Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
RT на русском 09:51
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:30
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Армия и оружие
Минобороны получило 112 вертолетов по госпрограмме вооружения
Минобороны РФ в рамках госпрограммы вооружения-2027 получило 112 вертолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:14
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру провести проверку в связи с задержанием Азара
Совет просит столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.
Интерфакс 08:08
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Космос
Робот «Федор» поработал дрелью на МКС
Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.
Известия 11:19
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Авто
Volkswagen объявила скидки на кроссовер Tiguan
Volkswagen Tiguan стал доступен на российском рынке со скидкой до 60 тыс. рублей по цене от 2,099 млн рублей.
32CARS.ru 08:02
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00