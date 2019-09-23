Путешествия
Газета.RuТри лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".РБК10:32
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