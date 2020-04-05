По состоянию на 5 апреля, у троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рабочая группа сообщает имена заболевших.

Политика Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».

Здоровье Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

Общество Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.

Футбол Сезон в Серии А могут доиграть осенью Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что сезон в Серии А могут доиграть осенью из-за пандемии коронавируса, передает Rai Sport.

Общество Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.

Общество Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.

Происшествия Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.