Коронавирус
ИнтерфаксТри московских священника заразились коронавирусом
По состоянию на 5 апреля, у троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рабочая группа сообщает имена заболевших.
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Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
Москва, 3 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Шесть российских музеев вошли в перечень самых посещаемых музеев ежегодного международного рейтинга по версии британского The Art Newspaper.
Политика
Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского
Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19
В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Космос
NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона
Как сообщило NASA, недавно, в прошлом месяце, специалисты провели финальную проверку лопастей Mars Helicopter.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть
В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
Здоровье
Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса
Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней
Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Общество
Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии
По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
Футбол
Сезон в Серии А могут доиграть осенью
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что сезон в Серии А могут доиграть осенью из-за пандемии коронавируса, передает Rai Sport.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Энергетика
Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?
Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Происшествия
В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19
Новосибирск, 5 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
Происшествия
Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан
Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.
Гаджеты
Названы самые популярные среди игроков видеокарты
Названы самые популярные среди игроков видеокарты.
Общество
Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу
В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.