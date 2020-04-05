Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксТри московских священника заразились коронавирусом

По состоянию на 5 апреля, у троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рабочая группа сообщает имена заболевших.
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В Москве три священника заразились коронавирусом

REGNUM20:04

С подозрением на коронавирус госпитализирован духовник московского священства. Он продолжал службы вопреки просьбам мэрии

Фонтанка.Ру17:54

Коронавирус выявили у трех священников Московской епархии

Вечерняя Москва14:00

Три столичных священника заразились коронавирусом

Москва 2414:16

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс14:01

У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус

РБК14:39

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

ТАСС13:39
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Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт 21:57
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Культура

Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Москва, 3 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Шесть российских музеев вошли в перечень самых посещаемых музеев ежегодного международного рейтинга по версии британского The Art Newspaper.
REGNUM 03 апреля в 08:43
Политика

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Космос

NASA провело заключительную проверку лопастей марсианского дрона

Как сообщило NASA, недавно, в прошлом месяце, специалисты провели финальную проверку лопастей Mars Helicopter.
Популярная механика 03 апреля в 04:10
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК 21:16
Здоровье

Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса

Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
News.ru 19:50
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Общество

Прибывающие в Приангарье из Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на 14 дней

Все прибывающие в Иркутскую область граждане из Москвы и Санкт-Петербурга должны находиться в изоляции в течение 14 дней, сообщается 6 апреля на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
ИрСити 21:19
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости 21:37
Общество

Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии

По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
ИА Красная Весна 03 апреля в 22:25
Футбол

Сезон в Серии А могут доиграть осенью

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что сезон в Серии А могут доиграть осенью из-за пандемии коронавируса, передает Rai Sport.
Газета.Ru 13:25
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК 12:23
Энергетика

Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?

Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Вести.Ru 21:43
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 15:35
Общество

Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Байкал24 22:32
Происшествия

В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19

Новосибирск, 5 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 08:56
Происшествия

Подозрение на коронавирус нашли еще у двух кировчан

Тест-система на коронавирусную инфекцию показала еще два положительных результата на коронавирус у мужчины и женщины, которое контактировали с пациентом, приехавшим из Москвы.
Newsler.ru 04:19
Гаджеты

Названы самые популярные среди игроков видеокарты

Названы самые популярные среди игроков видеокарты.
Ferra 10:38
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Здоровье

Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
ToDay News Ufa 09:02
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