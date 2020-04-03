Коронавирус
Газета.RuТри москвича с коронавирусом нарушили самоизоляцию
В Москве три пациента с легкой формой коронавируса нарушили режим самоизоляции, пишет РИА "Новости". Отмечается, что нарушители оштрафованы на четыре тысячи рублей.
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с чего всё началось
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.РИА Новости09:32
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Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Экономика
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Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт
ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
Транспорт
«Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах
С понедельника, 6 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов на внутренних рейсах.
Общество
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Политика
Италию возмутила критика Минобороны РФ
Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Транспорт
РЖД: с 7 апреля отменят 53 поезда дальнего следования
Несколько десятков поездов дальнего следования отменят в России с 7 апреля, сообщили в РЖД.
Энергетика
Путин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
Энергетика
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти.
Политика
Россия поможет белорусам вернуться на родину
Россия поможет белорусам вернуться на родину.
Космос
Моча астронавтов поможет в строительстве базы на Луне
Бетон для строительства лунных баз придется производить непосредственно на Луне Мочевина, источником которой может быть моча астронавтов, станет отличным пластификатором бетонного раствора, который будет использоваться для строительства будущей базы на Луне.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
Общество
В России новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах
601 новый случай заражения коронавирусом выявлен за прошедшие сутки в России, сообщил 3 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.