Коронавирус
Эхо МосквыПервые нарушители режима изоляции оштрафованы в Москве
Речь идет о трех жителях города, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию в легкой форме, - сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию. Им были назначены штрафы по 4 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.РИА Новости09:32
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Общество
Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
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Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Футбол
Ерохин назвал самых быстрых и медленных игроков «Зенита»
Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых в клубном Instagram.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Кино
Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн
Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
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Политика
Рейтинги Путина выросли после его второго обращения к нации
2 апреля произошло второе экстренное обращение президента России к соотечественникам в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Энергетика
В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
Общество
В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России
О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Кино
У «Мосфильма» появится свой телеканал
С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Общество
Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции
В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Авто
«КамАЗ» рассказал о новых грузовиках
Первые 2 модели линейки «КамАЗ Компас» получат турбодизели Cummins ISF объёмом в 2,8 л. Их более тяжёлые «собратья» будут оснащаться двигателями Cummins ISBe объёмом в 4,5 и 6,7 л. О том, наладят ли лицензионный выпуск этих моторов в Набережных Челнах, пока информации нет.
Гаджеты
Microsoft пообещал обновить Windows 10 для слабых компьютеров
Американская корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор, пишет портал MyDrivers.
Общество
Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян
Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Политика
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу
Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
Транспорт
В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем
Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»
В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Путешествия
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Происшествия
Пожилой мужчина излечился от коронавируса в Тверской области
Напомним, что 27 марта в Тверской области после выздоровления от коронавируса выписали семейную пару – мужчину и женщину 37-ми и 35-ти лет.
Экономика
Стал известен полный обновлённый перечень системообразующих компаний
Стал известен полный обновлённый перечень системообразующих компаний, сообщает «Интерфакс».
Музыка
Группа «Ария» даст онлайн-концерт
3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Здоровье
В ДНР ужесточили режим повышенной готовности
Напомним, сегодня в ДНР ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Кино
В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»
В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.