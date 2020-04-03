Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыПервые нарушители режима изоляции оштрафованы в Москве

Речь идет о трех жителях города, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию в легкой форме, - сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию. Им были назначены штрафы по 4 тысячи рублей.
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с чего всё началось

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.
РИА Новости09:32

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В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции

РБК11:01

В Москве три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции

ТК Звезда10:28

Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина

Известия09:43

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

РИА Новости09:32

Трех пациентов с коронавирусом оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Вечерняя Москва09:25

Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали

Lenta.ru09:07

Три москвича с коронавирусом нарушили самоизоляцию

Газета.Ru08:58
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Общество

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Коммерсантъ 12:26
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО 12:33
Футбол

Ерохин назвал самых быстрых и медленных игроков «Зенита»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин ответил на вопросы болельщиков сине-бело-голубых в клубном Instagram.
Матч ТВ 10:52
Происшествия

Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей

В Казани мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал на 15 000 рублей 23-летнего жителя города за прогулку по берегу Казанки, ради чего он нарушил режим самоизоляции, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Интерфакс 11:34
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM вчера в 02:16
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Политика

Рейтинги Путина выросли после его второго обращения к нации

2 апреля произошло второе экстренное обращение президента России к соотечественникам в связи с распространением коронавируса.
Daily Storm 12:06
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса вчера в 12:22
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
Известия 01 апреля в 16:52
Общество

В ВОЗ рассказали о темпах эпидемии коронавируса в России

О темпах распространения инфекции рассказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:56
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 09:02
Общество

Россиян начали штрафовать по новому закону за нарушение самоизоляции

В регионах России начали штрафовать по новому закону за нарушение режима самоизоляции.
Пенза-Пресс 09:34
Авто

«КамАЗ» рассказал о новых грузовиках

Первые 2 модели линейки «КамАЗ Компас» получат турбодизели Cummins ISF объёмом в 2,8 л. Их более тяжёлые «собратья» будут оснащаться двигателями Cummins ISBe объёмом в 4,5 и 6,7 л. О том, наладят ли лицензионный выпуск этих моторов в Набережных Челнах, пока информации нет.
UsedCars.ru 10:45
Гаджеты

Microsoft пообещал обновить Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор, пишет портал MyDrivers.
ФАН 10:28
Общество

Россия прекращает все международные авиарейсы для возвращения россиян

Все международные авиарейсы будут остановлены в полночь четвертого апреля.
РИА Новости Крым 09:34
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Политика

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
РБК 06:35
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу

Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
V1.ru 10:30
Транспорт

В Мосгордуме разъяснили информацию о штрафах за поездки в авто вдвоем

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля.
Известия 12:28
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

В Калининградской области продлили «режим самоизоляции»

В Калининградской области «режим самоизоляции» продлён до 12 апреля — соответствующее решение сегодня, 3 апреля, принял губернатор Антон Алиханов.
Янтарный Край 11:33
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Путешествия

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News вчера в 11:58
Происшествия

Пожилой мужчина излечился от коронавируса в Тверской области

Напомним, что 27 марта в Тверской области после выздоровления от коронавируса выписали семейную пару – мужчину и женщину 37-ми и 35-ти лет.
АиФ Тверь 12:07
Экономика

Стал известен полный обновлённый перечень системообразующих компаний

Стал известен полный обновлённый перечень системообразующих компаний, сообщает «Интерфакс».
Retailer.ru 10:53
Музыка

Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Inc-news.ru вчера в 06:12
Здоровье

В ДНР ужесточили режим повышенной готовности

Напомним, сегодня в ДНР ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
ИА Новороссия вчера в 14:45
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Кино

В Сети выложили первый трейлер сиквела зомби‑хоррора «Поезд в Пусан»

В интернете появился первый трейлер продолжения фильма ужасов про зомби «Поезд в Пусан», новая картина режисcера Ен Сан Хо получила название «Полуостров», сообщает Газета.ru.
РИАМО 11:07
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