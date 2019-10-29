Транспорт

ТАССТАССТри новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
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