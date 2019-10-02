Экономика
Южный ФедеральныйТри новых налога появится в России
Ранее ведомство планировало включить пять неналоговых платежей в НК, однако позднее было решено остановиться на трех. Минфин считает, что включение в налоговые платежи утилизационного сбора обеспечит стабильность его начислений и уплаты. Курортный сбор будет включён в НК, как туристический.
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Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство
Rambler News Serviceвчера в 08:47
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Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
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Посол США в Москве Джон Хантсман ответил на вопрос о невыдаче дипмиссией въездных виз для участников российской делегации на сессии Генассамблеи ООН.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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