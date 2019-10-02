Экономика

ТАССТАССМинфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс

"Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.
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