Экономика

ТАССТАССМинфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс

"Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.
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Объявлено о введении трех новых налогов в России

Primpress.ru15:30

Министерство финансов России предлагает ввести три новых налога

Эхо Москвы15:30

Три новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ

Народные новости09:34

Минфин определился с включением трёх сборов в Налоговый кодекс

Парламентская газета10:57

Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс

ТАСС08:59

«Все равно заплатите» - в Налоговый кодекс внесут три новых платежа для россиян

AmurMedia.ru08:50

Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство

Rambler News Service08:47
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Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шалимов поведал о планах в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов на клубном канале в YouTube дал первое интервью в новом качестве.
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Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
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Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
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Автомобиль произведен в 2018 году, его длина составляет 6 метров, ширина - 4 метра. Купить такого монстра можно за 55 миллионов рублей.
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В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
РИА Новости 05:52
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
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Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда

Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить.
Lenta.ru 14:13
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Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
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В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей

Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
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Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
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Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.
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Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Скворцова назвала меры по борьбе с нехваткой медиков

По словам министра, до конца 2019 года регионы проанализируют кадровое обеспечение медорганизаций первичного звена, в том числе структуры, численность кадров и штатного расписания.
Rambler News Service 12:41
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Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»

Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
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«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

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Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
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Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Национальная служба новостей 01:00
Спорт

Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира

Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
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Лига чемпионов: Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче с «Бенфикой»

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На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
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ЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»

ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
Евро-футбол.ру 15:54
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