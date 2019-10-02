Экономика

Народные новостиНародные новостиТри новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ

Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.
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Министерство финансов России предлагает ввести три новых налога

Эхо Москвы15:30

Минфин определился с включением трёх сборов в Налоговый кодекс

Парламентская газета10:57

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Росбалт10:42

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Народные новости09:34

Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс

ТАСС08:59

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AmurMedia.ru08:50

Минфин назвал срок внесения проекта о неналоговых платежах в правительство

Rambler News Service08:47
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