Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.

Три новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Авто Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid В Индии в дилерских салонах стартовали продажи французского хэтчбека Renault Kwid, который производитель позиционирует, как представителя бюджетного сегмента.

Экономика РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".

Авто Правительство Челябинской области объявило закупку машин на 60 млн Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило аукцион на покупку 25 автомобилей, шин и запчастей с начальной ценой 59,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт госзакупок.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Единоборства Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.

Здоровье Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.

Экономика В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Транспорт ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Армия и оружие В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3.

Здоровье Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Общество Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения.

Футбол Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Авто Водители требуют от Volkswagen компенсацию Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».

Политика Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.

Музыка Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай» Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).

Здоровье На Сахалине в онкодиспансере открыли дневной стационар В Сахалинском онкодиспансере открыли дневной стационар и центр амбулаторной помощи.

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Происшествия СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.

Хоккей Орлов вслед за Овечкиным забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провел 82 матча, набрав 29 очков (3 + 26).