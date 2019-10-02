Экономика
Народные новостиТри новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ
Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.
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Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid
В Индии в дилерских салонах стартовали продажи французского хэтчбека Renault Kwid, который производитель позиционирует, как представителя бюджетного сегмента.
Car.ru 06:47
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".
Piter.tv 11:12
Авто
Правительство Челябинской области объявило закупку машин на 60 млн
Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило аукцион на покупку 25 автомобилей, шин и запчастей с начальной ценой 59,7 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт госзакупок.
Доступ1 06:54
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт 03:21
Здоровье
Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие
Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.
Росбалт вчера в 08:03
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Экономика
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Единоборства
В Улан-Удэ стартует чемпионат мира по женскому боксу
Официальная церемония открытия пройдет сегодня, 2 октября, в 19:00.
Замана 09:24
Армия и оружие
В КНДР сообщили о запуске новейшей ракеты с подводной лодки
Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3.
РБК 18:15
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Общество
Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина
Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения.
Новый День 08:57
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 30 сентября в 06:34
Политика
Путин указал журналисту NBC на искажение смысла его слов о демократии
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал модератору пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» журналисту NBC Киру Симмонсу на то, что он исказил слова российского лидера о либеральной демократии.
REGNUM 11:59
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM 01:37
Здоровье
На Сахалине в онкодиспансере открыли дневной стационар
В Сахалинском онкодиспансере открыли дневной стационар и центр амбулаторной помощи.
АСТВ 04:50
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Хоккей
Орлов вслед за Овечкиным забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ
В прошлом сезоне регулярного сезона НХЛ Орлов провел 82 матча, набрав 29 очков (3 + 26).
Чемпионат 21:59
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован
Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы.
REGNUM 20:43