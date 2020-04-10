Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В четверг глава республики заявил о первичных анализах, выявивших коронавирус у жителей районов республики.

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

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