Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В четверг глава республики заявил о первичных анализах, выявивших коронавирус у жителей районов республики.
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В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом

Российская газетавчера в 23:13

В Ленске и Алдане выявлены люди с подозрением на коронавирус

Якутия Dailyвчера в 06:40

В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции

Аргументы и Факты - Якутиявчера в 20:48

Житель Ленска, предварительно зараженный коронавирусом, прибыл из Мирного в такси с шестью пассажирами

SakhaPress.ruвчера в 20:25

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

РИА Новостивчера в 07:09

Власти Якутии ввели режим полной самоизоляции еще в двух районах региона

ТАССвчера в 07:01

Комментарий дня. Глава Якутии о новых случаях заражения COVID-19

ИА ЯСИАвчера в 22:27
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Наука

Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок

Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
N+1 08 апреля в 12:21
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 07 апреля в 01:57
Космос

Пилотируемый корабль «Союз» отправится к МКС с космодрома «Байконур»

Эхо Москвы вчера в 00:05
Хоккей

Может ли Мозякин перейти в Уфу, а Войнов – в «Спартак»? 14 необычных трансферов КХЛ

Даже в условиях пандемии и «заморозки» всего мирового спорта в КХЛ потихоньку начинается пора межсезонья.
Чемпионат вчера в 15:30
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

В Екатеринбурге коронавирусом заразились четыре ребенка

Уточнять, где именно лечат этих детей, он не стал, однако отметил, что не в 40-й больнице, где находятся остальные пациенты с подтвержденным COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 19:14
Биатлон

СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах

Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
Metaratings вчера в 05:45
Здоровье

Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях

Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
REGNUM вчера в 23:54
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Вести Подмосковья вчера в 13:46
Общество

80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Газета.Ru 01:22
Общество

В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу

На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Infokam.su 00:29
Общество

Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Столица на Онего 08 апреля в 08:58
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Здоровье

Минздрав: кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом

Минздрав сообщил, что использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) нужно полностью прекратить в зонах высокого риска распространения инфекции.
Телеканал 360° вчера в 08:42
Общество

Число жертв коронавируса в Нью-Йорке достигло рекордных значений

799 человек погибли от СOVID-19 в течение последних суток, передаёт «Интерфакс». Днём ранее умерли 779 человек, 6 апреля — 731 человек.
News.ru вчера в 15:45
Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:59
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

Чемпионат вчера в 21:53
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Общество

Развеян миф о передаче коронавируса

Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Lenta.ru вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
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Город в России, административный центр Ленского района Республики Саха (Якутия), образует городское поселение город Ленск.
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