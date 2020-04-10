Коронавирус
РИА НовостиВ двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции
Ранее указом Николаева режим полной самоизоляции был введен в Якутске, пригородном поселке Жатай, а также в Мирнинском и Нерюнгринском районах. В четверг глава республики заявил о первичных анализах, выявивших коронавирус у жителей районов республики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции
Аргументы и Факты - Якутиявчера в 20:48
Житель Ленска, предварительно зараженный коронавирусом, прибыл из Мирного в такси с шестью пассажирами
SakhaPress.ruвчера в 20:25
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
Новый фермент сможет переработать 90 процентов пластиковых бутылок
Ученые синтезировали усовершенствованную гидролазу — фермент, который расщепляет до 90 процентов ПЭТ (полиэтилентерефталата) на мономеры за 10 часов.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Космос
Пилотируемый корабль «Союз» отправится к МКС с космодрома «Байконур»
Хоккей
Может ли Мозякин перейти в Уфу, а Войнов – в «Спартак»? 14 необычных трансферов КХЛ
Даже в условиях пандемии и «заморозки» всего мирового спорта в КХЛ потихоньку начинается пора межсезонья.
Общество
Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова
Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
Общество
В Екатеринбурге коронавирусом заразились четыре ребенка
Уточнять, где именно лечат этих детей, он не стал, однако отметил, что не в 40-й больнице, где находятся остальные пациенты с подтвержденным COVID-19.
Биатлон
СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах
Голиков будет освобождён от своей работы на время проверки предоставленной им информации о финансовых нарушениях со стороны главы организации Владимира Драчева.
Здоровье
Специалист предупредил о вызываемых коронавирусом осложнениях
Москва, 10 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете "Вечерняя Москва" Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters.
Общество
80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса
69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Общество
В Волгоградской области определены отрасли, которые продолжат работу
На Как сообщили infokam.su в пресс-службе областной администрации, документом определён перечень видов деятельности и отраслей, предприятия которых могут продолжить работу в условиях действующего режима ограничений.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Минздрав: кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом
Минздрав сообщил, что использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) нужно полностью прекратить в зонах высокого риска распространения инфекции.
Общество
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке достигло рекордных значений
799 человек погибли от СOVID-19 в течение последних суток, передаёт «Интерфакс». Днём ранее умерли 779 человек, 6 апреля — 731 человек.
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Развеян миф о передаче коронавируса
Сотрудник Университета штата Огайо (США) Санджа Илич (Sanja Ilic) объяснил, как безопасно покупать и готовить пищу при пандемии коронавируса, а также развеял миф о возможности передачи инфекции через еду.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.