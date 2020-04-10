Коронавирус
EastRussiaТри новых случая коронавируса появилось в Якутии
В Якутии подтверждено три новых случая COVID-19. Ранее предварительные анализы заболевших показали положительный результат на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб Якутии по борьбе с коронавирусом, двое заболевших находятся в Алдане и еще один — в Ленске.
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В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции
Аргументы и Факты - Якутиявчера в 20:48
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Общество
В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий
Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Энергетика
Росстат: цены на бензин в России снижаются вторую неделю подряд
Москва, 9 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 30 марта по 6 апреля снизилась на одну копейку и составила 44,92 рубля.
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Общество
В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы
В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Политика
США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»
США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Авто
Qoros показала свой новый паркетник
Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Политика
Трамп: США достигли пика распространения коронавируса
Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
Футбол
Губерниев: «Именно Сёмин настроил игроков „Локомотива“ против клуба. Позорище»
Уткин резко раскритиковал игроков "Локомотива" за отказ от сокращения зарплат Очень жаль, что Палыч опускается до такого.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Экономика
Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план
В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a
Футбол
Павлюченко: Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду в Европе играть»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о конфликте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с форвардом Александром Прудниковым.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат
Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Экономика
ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) в четверг обнародовала ряд новых механизмов на общую сумму $2,3 трлн, которые должны поддержать рынок частного кредитования.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Общество
В Китае коронавирус выявлен еще у 40 прибывших из России
Все заразившиеся прибыли из России. Как сообщил Госкомздрав КНР, всего за сутки в материковом Китае выявлено 63 случая заражения вирусом.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире преодолело отметку в 1,6 млн.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.