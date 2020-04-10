В Якутии подтверждено три новых случая COVID-19. Ранее предварительные анализы заболевших показали положительный результат на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб Якутии по борьбе с коронавирусом, двое заболевших находятся в Алдане и еще один — в Ленске.

Три новых случая коронавируса появилось в Якутии

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