Коронавирус

EastRussiaEastRussiaТри новых случая коронавируса появилось в Якутии

В Якутии подтверждено три новых случая COVID-19. Ранее предварительные анализы заболевших показали положительный результат на коронавирус. Как сообщает оперативный штаб Якутии по борьбе с коронавирусом, двое заболевших находятся в Алдане и еще один — в Ленске.
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Ситуация по коронавирусу в Якутии осложнилась. В Алдане закрывают рынок

SakhaNewsвчера в 23:38

В Якутии зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом

Российская газетавчера в 23:13

Власти Якутии ввели режим полной самоизоляции еще в двух районах региона

ТАССвчера в 07:01

В Ленском и Алданском районе объявлен режим полной самоизоляции

Аргументы и Факты - Якутиявчера в 20:48

В Якутии введут ограничения на работу межрайонного такси

Якутия Dailyвчера в 22:39

В двух районах Якутии ввели режим полной самоизоляции

РИА Новостивчера в 07:09

Комментарий дня. Глава Якутии о новых случаях заражения COVID-19

ИА ЯСИАвчера в 22:27
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Общество

В Башкирии сегодня начнутся тотальные проверки работающих предприятий

Чиновники начнут проверять работающие предприятия Башкортостана на соблюдение противоэпидемиологических мер.
Эхо Москвы вчера в 23:07
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Энергетика

Росстат: цены на бензин в России снижаются вторую неделю подряд

Москва, 9 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 30 марта по 6 апреля снизилась на одну копейку и составила 44,92 рубля.
REGNUM вчера в 09:14
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM 08 апреля в 05:56
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Авто

Fiat представил новый компактный пикап Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 08 апреля в 05:00
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Политика

США призвали Россию принять меры против «Русского имперского движения»

США считают, что российские власти должны принять дополнительные меры для борьбы с ультранационалистической организацией «Русское имперское движение» (РИД), заявил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
Авто

Qoros показала свой новый паркетник

Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
SpeedMe вчера в 08:33
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Политика

Трамп: США достигли пика распространения коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
REGNUM вчера в 19:53
Футбол

Губерниев: «Именно Сёмин настроил игроков „Локомотива“ против клуба. Позорище»

Уткин резко раскритиковал игроков "Локомотива" за отказ от сокращения зарплат Очень жаль, что Палыч опускается до такого.
Sport.ru вчера в 18:30
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Новосибирский губернатор утвердил антикризисный план

В Новосибирской области утвержден план первоочередных мероприятий, которые обеспечат поддержку региональной экономики в период ухудшения экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 02:42
Гаджеты

Рассекречен бюджетный смартфон Google Pixel 4a

Megaobzor.com вчера в 17:04
Футбол

Павлюченко: Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду в Европе играть»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о конфликте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с форвардом Александром Прудниковым.
Чемпионат вчера в 05:58
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:36
Футбол

Лидер ФНЛ «Ротор» объявил, что пошел на сокращение зарплат

Футболисты и тренерский штаб «Ротора» приняли решение о снижении зарплат из-за приостановки сезона.
Матч ТВ вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
Экономика

ФРС США предложила кредитным рынкам еще $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) в четверг обнародовала ряд новых механизмов на общую сумму $2,3 трлн, которые должны поддержать рынок частного кредитования.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости 08 апреля в 12:21
Общество

В Китае коронавирус выявлен еще у 40 прибывших из России

Все заразившиеся прибыли из России. Как сообщил Госкомздрав КНР, всего за сутки в материковом Китае выявлено 63 случая заражения вирусом.
Коммерсантъ вчера в 02:45
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Здоровье

Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса

Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире преодолело отметку в 1,6 млн.
Газета.Ru вчера в 23:41
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
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