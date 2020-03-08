Здоровье
Москва 24Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Москве
Трое новых инфицированных коронавирусом находятся в Москве. Все они посещали Италию в последние две недели, передает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб. Таким образом, за последние сутки число случаев заражения выросло с 17 до 20.
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