Коронавирус

Сиб.фмСиб.фмТри новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

Ещё у троих пациентов в Алтайском крае подтверждён коронавирус; всего в регионе семь человек с COVID-19. О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Оперштаб: три выявленных случая COVID-19 могут быть связаны с роддомом №11

Вести Алтай05:41

Установлена причина заражения коронавирусом у трех последних жителей Алтайского края

АМИТЕЛ04:56

Трех больных COVID-19 в Алтайском крае могли заразить в медучреждении

Толк04:54

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: Установлена связь новых инфицированных с предыдущими зараженными

КП - Барнаул05:30

Стало известно, почему заразились коронавирусом три жителя Алтайского края

Алтайская правда05:05

Стало известно, где могли подхватить коронавирус новые заболевшие

Алтапресс05:01

Три инфицированных коронавирусом жителя Алтайского края выявлены за минувшие сутки

Катунь 2402:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия

В Мурманске предотвратили теракт

В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости 06:15
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва 02 апреля в 05:52
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 06:45
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Здоровье

Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу

Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.
News.ru 07:07
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края

Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Взгляд.Инфо 03:56
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости 06:41
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой

Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
StarHit.ru 06:30
Транспорт

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК вчера в 14:52
Общество

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02 апреля в 15:07
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Футбол

«Рома» интересуется тремя игроками «Шахтера»

Сразу три игрока «Шахтера» попали в сферу интересов «Ромы».
Спорт-Экспресс 05:19
Здоровье

В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА БНК 05:39
Экономика

В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля

В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Профиль вчера в 09:07
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One вчера в 09:14
Игры

Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake

REGNUM вчера в 20:39
Общество

Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется

Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Саратов.Экспресс 02:24
ЖКХ

В РФ облегчат оплату ЖКХ на время карантина

С пределожением изменить порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства выступили члены партии «Единая Россия» на фоне ситуации с коронавирусом.
Aobe.ru 02 апреля в 11:44
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости 02 апреля в 20:18
ещё по теме
Главное