Ещё у троих пациентов в Алтайском крае подтверждён коронавирус; всего в регионе семь человек с COVID-19. О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае

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