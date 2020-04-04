Коронавирус
Сиб.фмТри новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае
Ещё у троих пациентов в Алтайском крае подтверждён коронавирус; всего в регионе семь человек с COVID-19. О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
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Происшествия
В Мурманске предотвратили теракт
В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Происшествия
В жилом доме в Орехово-Зуево взорвался газ
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Здоровье
Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через пищу
Завкафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета Юрий Амбалов развеял опасения о том, что коронавирусом можно заразиться через еду.
Общество
В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
Александр Усс выступит сегодня с обращением к жителям края
Обращение губернатора Красноярского края Александра Усса анонсировала пресс-служба краевого правительства.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой
Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
Транспорт
Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции
Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Происшествия
В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом
В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Футбол
«Рома» интересуется тремя игроками «Шахтера»
Сразу три игрока «Шахтера» попали в сферу интересов «Ромы».
Здоровье
В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Игры
Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake
Общество
Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется
Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
ЖКХ
В РФ облегчат оплату ЖКХ на время карантина
С пределожением изменить порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства выступили члены партии «Единая Россия» на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.