В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

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