Коронавирус
Газета.RuТри пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.
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Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Общество
Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС.
Армия и оружие
National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»
В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи
Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Общество
Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Футбол
«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%
По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Шоу-бизнес
Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени
Финансы
Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса
Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат
Сообщается, сегодня игроки первой командой провели переговоры с руководством красно-белых и согласись пойти на существенное снижение зарплаты на время карантина.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Киберспорт
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
Как оказалось, с проектом всё в порядке. Более того: к нему уже открыт первый в истории свободный доступ.
Хоккей
«Йокерит» ведет 3-0 в серии со СКА в виртуальном плей-офф КХЛ
КХЛ продолжает виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В третьем матче «Сибирь» (57 004 голосов) победила «Барыс» (53 842 голосов).
Общество
Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя
Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Политика
Госдеп оценил гумпомощь из России
В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Хоккей
«Адмирал» не выступит в следующем сезоне КХЛ, а «Луч» не сыграет в ФНЛ
Владивостокский ХК "Адмирал" не выступит в следующем сезоне в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.