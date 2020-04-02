Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТри пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.
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WSJ: количество жертв COVID-19 в Италии может быть больше заявленного

РИА Новости21:45

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК18:00

В Москве умерли еще три человека с коронавирусом

Коммерсантъ18:11

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс18:09

Три пациента с COVID-19 скончались в Москве

Вечерняя Москва18:37

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 2418:00

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Москве

Известия17:56
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Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 13:29
Общество

Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС.
РБК 15:23
Армия и оружие

National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»

В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.
Discover24 вчера в 02:52
Общество

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи

Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 22:19
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском 21:45
Общество

Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 21:39
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru 21:04
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Футбол

«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов.
Чемпионат 06:44
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия 14:07
Шоу-бизнес

Жена экс-игрока «Милана»: секс с мужем уничтожил мои колени

Чемпионат вчера в 19:22
Финансы

Пенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального страхования (ФСС) и обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за последствий пандемии COVID-19.
Московский Комсомолец 01:52
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 22:27
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Сообщается, сегодня игроки первой командой провели переговоры с руководством красно-белых и согласись пойти на существенное снижение зарплаты на время карантина.
Vprognoze.ru 08:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru 12:35
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Киберспорт

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

Как оказалось, с проектом всё в порядке. Более того: к нему уже открыт первый в истории свободный доступ.
Игромания.ру вчера в 13:22
Хоккей

«Йокерит» ведет 3-0 в серии со СКА в виртуальном плей-офф КХЛ

КХЛ продолжает виртуальный розыгрыш Кубка Гагарина. В третьем матче «Сибирь» (57 004 голосов) победила «Барыс» (53 842 голосов).
Sports.ru 13:43
Общество

Российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя

Многие российские регионы вводят ограничения на продажу алкоголя, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:26
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что чуть больше 20% заразившихся коронавирусом россиян болеют без симптомов, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:08
Здоровье

Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Москва 24 16:21
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
Хоккей

«Адмирал» не выступит в следующем сезоне КХЛ, а «Луч» не сыграет в ФНЛ

Владивостокский ХК "Адмирал" не выступит в следующем сезоне в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги.
МК-Спорт 02:50
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости 19:00
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