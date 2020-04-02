Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТри пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.
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WSJ: количество жертв COVID-19 в Италии может быть больше заявленного

РИА Новостивчера в 21:45

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Москве

Известиявчера в 17:56

В Москве умерли еще три человека с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 18:11

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфаксвчера в 18:09

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБКвчера в 18:00

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 24вчера в 18:00

Еще три пациента с COVID-19 скончались в Москве

Вечерняя Москвавчера в 18:37
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Футбол

Геркус раскрыл детали спора с Семиным по поводу Фарфана

Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Газета.Ru вчера в 19:19
Гаджеты

Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5

The GEEK вчера в 11:10
Политика

Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
RT на русском вчера в 12:20
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:36
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество

Сбербанк подключился к системе быстрых платежей

Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
RT на русском вчера в 13:48
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru вчера в 13:55
Культура

Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»

Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.
7 новостей вчера в 08:12
Происшествия

Мужчина дважды победил рак и скончался от осложнений коронавируса

Житель английского района Уиррал, графство Мерисайд, дважды победил рак и скончался всего через несколько дней после появления симптомов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия вчера в 06:43
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби

ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ вчера в 14:04
Авто

Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах изменения порядка прохождения техосмотра

Депутаты Госдумы 31 марта приняли поправки, которые изменяют порядок прохождения техосмотра автомобилей.
NewInform 31 марта в 13:10
Происшествия

В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом

Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM вчера в 13:57
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Интернет

Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО

В условиях карантина многие пользователи, оставшиеся дома, используют приложения для видеоконференций, чтобы поддерживать связь с коллегами и родственниками.
Газета.Ru вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 08:44
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 19:00
Политика

Сергей Новиков назначен заместителем главы Хакасии

Сегодня, 2 апреля, состоялась рабочая встреча главы Хакасии с министром строительства и ЖКХ региона Сергеем Новиковым.
Хакасия вчера в 23:17
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию

В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС вчера в 22:42
Главное