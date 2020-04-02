Коронавирус
Газета.RuТри пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.
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Футбол
Геркус раскрыл детали спора с Семиным по поводу Фарфана
Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о споре с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным из-за перуанского форварда Джефферсона Фарфана.
Гаджеты
Xiaomi готовится к выходу Mi Band 5
Политика
Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю
Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Общество
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей
Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Культура
Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»
Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.
Происшествия
Мужчина дважды победил рак и скончался от осложнений коронавируса
Житель английского района Уиррал, графство Мерисайд, дважды победил рак и скончался всего через несколько дней после появления симптомов коронавируса.
Общество
В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби
ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Авто
Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах изменения порядка прохождения техосмотра
Депутаты Госдумы 31 марта приняли поправки, которые изменяют порядок прохождения техосмотра автомобилей.
Происшествия
В ДНР подтвердился второй случай заражения коронавирусом
Донецк, 1 апреля 2020, 20:57 — REGNUM Второй случай заражения вирусом SARS-CoV-2 подтверждён в ДНР, сообщает 1 апреля «Донецкое агентство новостей».
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Интернет
Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО
В условиях карантина многие пользователи, оставшиеся дома, используют приложения для видеоконференций, чтобы поддерживать связь с коллегами и родственниками.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Политика
Сергей Новиков назначен заместителем главы Хакасии
Сегодня, 2 апреля, состоялась рабочая встреча главы Хакасии с министром строительства и ЖКХ региона Сергеем Новиковым.
Здоровье
Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус
Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию
В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
Здоровье
В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30
Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.