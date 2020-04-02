Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТри пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Скончавшиеся пациенты имели также сопутствующие заболевания.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 19

Эхо Москвы19:04

Три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Lenta.ru17:59

В Москве умерли еще три человека с коронавирусом

Коммерсантъ18:11

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

Газета.Ru18:06

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 2418:00

Три пациента с COVID-19 скончались в Москве

Вечерняя Москва18:37

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

РИА Новости17:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Армия и оружие

США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»

США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Вести.Ru 09:22
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 12:25
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
Собака.ru 11:59
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

На 60 добровольцах испытают вакцину от коронавируса в России

В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что в стране пройдут доклинические испытания вакцины от вируса нового типа COVID-19 до 22 июня 2020 года.
Live24 13:10
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
Наука

Конец фильма: что видят люди перед смертью

Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
Популярная механика 06:18
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Российская газета 16:36
Биатлон

Ветераны и тренеры призвали главу СБР Драчева уйти в отставку

Ряд российских тренеров и ветеранов биатлона в открытом письме обратились к президенту СБР Владимиру Драчеву, призвав того добровольно покинуть занимаемую должность.
Газета.Ru 07:44
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 17:22
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:48
Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в апреле

Как рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, в зависимости от внешнего фона и динамики цен на нефть в ближайший месяц курс доллара будет находиться в диапазоне 76—81 рубль, а курс евро — на уровне 84,6—89 рублей.
RT на русском 04:15
Экономика

В МВФ заявили о поддержке инициативы G20 по борьбе с коронавирусом

Международный Валютный Фонд (МВФ) приветствует и готов поддержать инициативы "большой двадцатки" (G20) по борьбе с COVID-19, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой к участникам министерской телеконференции G20, состоявшейся в понедельник.
РИА Новости вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Футбол

Жена экс-вратаря «Барселоны» Речбера рассказала о его борьбе с коронавирусом

Жена известного турецкого экс-футболиста Рюштю Речбера Исил рассказала о состоянии своего мужа, который находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Sport24.ru 06:08
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия 14:07
Технологии

Bethesda отменила конференцию с анонсами в июне из-за коронавируса

31 марта Bethesda заявила, что не будет проводить QuakeCon 2020 из-за пандемии COVID-19. Новую дату при этом не огласили.
CyberSport.ru 11:13
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась в третьей беременности

В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
Wday.ru 10:29
Общество

Подмосковье и Москву не планируют блокировать из‑за коронавируса

Блокирование Подмосковья и Москвы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции не планируется, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИАМО 11:29
Главное