В Московской области за прошедшие сутки скончались три пациента с подтвержденным коронавирусном, за весь период скончался 271 человек, говорится в сообщении областного оперштаба по Covid-19.

Три пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки

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