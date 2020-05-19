Коронавирус
РИАМОТри пациента с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки
В Московской области за прошедшие сутки скончались три пациента с подтвержденным коронавирусном, за весь период скончался 271 человек, говорится в сообщении областного оперштаба по Covid-19.
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Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Политика
Зеленский пожаловался на превращение Украины в историю о Трампе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандал после огласки его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом «стал некомфортным» лично для него, поскольку шумиха отвлекала внимание международного сообщества «от вопросов, которые были важными для Украины».
Lenta.ru 05:56
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Футбол
Зинченко признался, что перепутал Сане с водителем автобуса
Подумал, что это наш водитель автобуса. Пообщался с ним немного, но по поводу "Баварии" он конкретно ничего сказал.
Sport.ru 02:28
Общество
Гастроэнтеролог развеял популярный миф о приготовлении гречки
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял один из самых популярных мифов о приготовлении гречки.
Online47.ru вчера в 23:15
Происшествия
В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2
Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
Общество
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»
Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое» после того, как на ее складе в Екатеринбурге произошла вспышка заболевания коронавирусом.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 09:51
Политика
Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины
Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».
РБК 05:27
Общество
В России впервые число излеченных превысило число новых заболевших
В России 20 мая впервые сложилась ситуация, когда за сутки новых заражений было меньше, чем выписанных больных.
Городовой 05:17
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
Инфорос вчера в 04:37
Интернет
Абоненты «Мегафона» смогут всегда оставаться на связи без переплат
Новую тарифную линейку сформировали на основе опыта свыше 20 миллионов абонентов в возрасте от 14 до 60 лет.
Newstracker.ru 05:34
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС вчера в 16:48
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Мясников добавил, что от коронавируса умирает на порядок меньше людей, чем от большинства привычных заболеваний.
РБК 03:42
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима
По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru 17 мая в 07:42
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Гаджеты
Бизнес Apple в Китае вряд ли станет жертвой мести за Huawei
Ответные меры, которыми успели пригрозить китайские СМИ после усиления санкций США против Huawei, вряд ли затронут интересы Apple в Китае, поскольку бизнес компании важен для местной экономики.
3DNews 03:29
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38