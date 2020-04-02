Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве умерли три пациента с коронавирусом
Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 177. Всего в России зафиксировано более 2300 случаев заражения COVID-19.
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Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02
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Московское управление ФСИН отрицает заявления правозащитников о вспышке пневмонии в СИЗО "Матросская тишина" и сообщает, что арестованные пока не болеют.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
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Президент UFC прокомментировал отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал отмену боя за чемпионский пояс в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Энергетика
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
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Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
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Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом
Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
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В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием
Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
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Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
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Общество
Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
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Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Здоровье
В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
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