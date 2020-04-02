Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 177. Всего в России зафиксировано более 2300 случаев заражения COVID-19.

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Происшествия В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом На совещании оперативного штаба в четверг врио главы Пермского края Дмитрий Махонин выразил недовольство сложившейся ситуацией, он считает, что информацию о коронавирусе у журналистки скрыли.

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Происшествия На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.

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