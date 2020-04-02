Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве умерли три пациента с коронавирусом

Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 177. Всего в России зафиксировано более 2300 случаев заражения COVID-19.
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Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфаксвчера в 18:09

Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве

Москва 24вчера в 18:16

Трое умерших пациентов с коронавирусом имели сопутствующие заболевания

Вечерняя Москва02:13

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБКвчера в 18:00

В Москве умерли еще три пациента с положительным тестом на коронавирус

РИА Новостивчера в 17:56

В Москве от коронавируса умерли уже 19 человек

Моссоветвчера в 17:55
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Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в 29 регионах России выявили 771 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:46
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Общество

За сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом в Петербурге

В Петербурге за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ленинградской области — 11.
МР7.ру 03:36
Здоровье

ФСИН отрицает вспышку пневмонии в «Матросской тишине»

Московское управление ФСИН отрицает заявления правозащитников о вспышке пневмонии в СИЗО "Матросская тишина" и сообщает, что арестованные пока не болеют.
Интерфакс 04:13
Происшествия

В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

На совещании оперативного штаба в четверг врио главы Пермского края Дмитрий Махонин выразил недовольство сложившейся ситуацией, он считает, что информацию о коронавирусе у журналистки скрыли.
ТАСС 03:12
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

Биткоин подорожал на 76% за три недели

За минувшие сутки криптовалюта прибавила в цене 5%, а за последние три недели — 76%.
Аргументы и Факты 04:43
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

RT на русском 01:32
Происшествия

На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом

Ставрополь, 2 апреля 2020, 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек.
REGNUM 04:35
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Минздрав создал базу данных о заболевших коронавирусом и их контактах

Минздрав России запустил информационную систему по сбору данных о заболевших коронавирусом, госпитализированных с пневмонией и контактировавших с ними, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 04:28
Единоборства

Президент UFC прокомментировал отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал отмену боя за чемпионский пояс в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Известия вчера в 23:01
Энергетика

Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель

По четыре доллара за баррель закупит Белоруссия нефть у России. Планируется, что общий объем закупки составит два миллиона тонн нефти.
Pravda.Ru 03:58
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

Село в ЯНАО закроют на карантин после первых в регионе заражений коронавирусом

Ранее 2 апреля стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек.
Известия 04:37
Политика

В Нью-Йорке приземлился российский самолет с медицинским оборудованием

Российский самолет с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка JFK, сообщили РИА Новости в постпредстве РФ при ООН.
РИА Новости вчера в 16:11
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

Госдума одобрила уголовное наказание для нарушителей карантина

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщает РИА Новости.
Толк 31 марта в 05:22
Происшествия

Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Москва 24 03:57
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Здоровье

В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 31 марта в 06:18
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Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Общество

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
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