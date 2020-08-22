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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
RuNews24.ru

Финансист назвал главные правила инвестирования

RuNews24.ru04:34

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
РИА Новости04:17
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Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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Huawei Enjoy 20 Plus получит черты флагманского смартфона компании

Enjoy 20 Plus также приписывают дисплей в 6,63 дюйма, питание будет обеспечивать АКБ в 4200 мА / ч, который поддержит зарядку на 40 Вт. Изображения демонстрируют дактилоскопический датчик сбоку и предусмотренный порт USB-C.
ГЛАС.RU03:40